《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月13日

*工商时报：

--为阻挡两岸协议监督条例付委，台联党团昨日在立院再度以程序杯葛，使付委案再度功败垂成。立院新联盟痛批台联为自身利益不顾大局，国、民两党在议事处理上也充满政治算计，呼吁放下私利，实质审查监督条例。

--基本工资月薪在7月1日调升至20,008台币后，劳动部长陈雄文昨日受访透露，今年的基本工资审议委员会议最快8月召开，讨论明年应否再调薪。劳团认为，在当前民意要求加薪的氛围下，对今年开会结果表示乐观；资方团体则批评，这是劳动部在放风向球，当前社会已无法理性讨论，中小企业根本是弱势团体。

--大陆降息，大陆境内和香港联贷利率逐步拉近，让台资银行联贷重镇再度出现转移的现象，金融圈人士透露，近来印尼第二大造纸集团亚太资源(Asia Pacific Resource International Holding)的新加坡子公司Heliosity Consulting，日前赴香港筹组高达11亿美元，等值超过330亿台币的大型联贷案，已引起台资金融业者高度兴趣。

*经济日报：

--财政部将房地合一实价课税方案送进行政院审查，行政院将大幅调整，已针对税率、日出时间是否回溯、以及自用住宅免税条款三大面向，要求财政部重新研议，争取本月送入立院审议。

--中租控股 昨日举行第1季法说会，宣布今年将进军菲律宾与柬埔寨，新设两家子公司；菲国子公司将与当地合资，柬国则是独资，预定6、7月间定案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。