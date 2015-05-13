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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:28 BJT

香港个股：华润置地落实每股25.25港元发行101亿港元新股，今早复牌

路透香港5月13日 - 中国大型房地产商--华润置地有限公司 周三称，落实以每股25.25港元，发行新股筹资101亿港元，其股份将于今年恢复交易。

华润置地在联交所一份声明中称，认购所得款项净额估计约101亿港元，拟用作集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。

虽然配售价最终以区间下限定价，然配售股份数目却增至4亿股。

配售价较停牌前收市价27.15港元折让7%，而配售股份相当于经扩大后股本的5.77%。交易完成后，大股东华润集团在华润置地的持股比例将由65.03%摊薄至61.27%。

中银国际、中金香港证券、摩根大通 以及摩根士丹利 担任配售代理。

据路透此前获得的销售文件显示，华润置地于周二早上停牌后在市场寻求以每股25.25-25.65港元，配售3.8亿股新股，筹95.95-97.47亿港元。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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