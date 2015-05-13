香港个股：华润置地落实每股25.25港元发行101亿港元新股，今早复牌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月13日 - 中国大型房地产商--华润置地有限公司 周三称，落实以每股25.25港元，发行新股筹资101亿港元，其股份将于今年恢复交易。
华润置地在联交所一份声明中称，认购所得款项净额估计约101亿港元，拟用作集团未来收购土地储备、开发成本及一般营运资金用途。
虽然配售价最终以区间下限定价，然配售股份数目却增至4亿股。
配售价较停牌前收市价27.15港元折让7%，而配售股份相当于经扩大后股本的5.77%。交易完成后，大股东华润集团在华润置地的持股比例将由65.03%摊薄至61.27%。
中银国际、中金香港证券、摩根大通 以及摩根士丹利 担任配售代理。
据路透此前获得的销售文件显示，华润置地于周二早上停牌后在市场寻求以每股25.25-25.65港元，配售3.8亿股新股，筹95.95-97.47亿港元。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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