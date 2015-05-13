《台湾重要政经日程》--5月13日

=====================今日重要政经消息============================== 5/13(三) --07:05 立法院财政委员会赴香港考察。 --11:00 柜买中心董事长月度例行记者会。 --13:30 民进党中常会。 --14:00 国民党中常会。 ===================================================================== 5/14(四) --14:00 新光金控 召开线上投资人说明会。 --14:00 中信金控 业绩说明会。 --14:00 广达 业绩说明会。 5/18(一) --10:00 马英九总统就职七年外媒记者会。 *5/19(二) --10:30 仲量联行2015不动产高峰论坛。 5/20(三) --16:10 台湾央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差191.8亿美元。 --16:00 台湾经济部公布4月外销订单，上月年增1.3%。 5/22(五) --08:30 台湾主计总处公布4月季调失业率，上月为3.75%。 --16:30 主计总处公布第一季的经济成长率(统计值），4月底宣布概估值为年增3.46%。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 --16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增6.49%。 --16:10 央行公布4月M2年增率，上月为年增6.57%。 6/5(五) --16:10 台湾央行公布5月底外汇存底，上月的外汇存底为4,181.74亿美元。 --08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年减0.80%。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)