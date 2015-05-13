版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 09:01 BJT

《香港报摘》--信报5月13日

* 要闻版头条：

--电视广播（TVB） 免费电视牌照一如预期获得续牌12年，TVB承诺在2016-21年内投资63.36亿港元，与2010-15年间承诺的投资额相同，若计及通胀因素，意味TVB实际上缩减投资规模。

* 其他：

--东亚银行 以及中银香港 网站于上周六分别遭到黑客攻击，其后收到电邮要求两间银行支付比特币，否则会再次发动攻击。

--华润置地 及复星国际 各配股筹近百亿港元，今年以来港股共有24宗配股集资，总金额突破400亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐