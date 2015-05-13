《香港报摘》--信报5月13日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--电视广播（TVB） 免费电视牌照一如预期获得续牌12年，TVB承诺在2016-21年内投资63.36亿港元，与2010-15年间承诺的投资额相同，若计及通胀因素，意味TVB实际上缩减投资规模。
* 其他：
--东亚银行 以及中银香港 网站于上周六分别遭到黑客攻击，其后收到电邮要求两间银行支付比特币，否则会再次发动攻击。
--华润置地 及复星国际 各配股筹近百亿港元，今年以来港股共有24宗配股集资，总金额突破400亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。