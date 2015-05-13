《香港报摘》--经济日报5月13日

* 要闻版头条：

--上市公司连环大型抽水，加上忧虑欧洲央行过度量宽拖累债券估值及希腊债务危机，拖累恒生指数 期货夜市一度跌逾百点，短线考验27,000关口。

* 其他：

--云南省污水处理及供水综合服务商--云南水务引入6个基础投资者，合共认购其7,500万美元IPO股份，并占发行股份最少35%；这些投资者分别为惠理基金 、唐人国际投资、中国工程建设、中国北方工业集团、广西北部湾工业投资及Chongqing China Innovative。

--对冲基金股东Elliott向法院要求取得东亚银行 配股的相关机密文件作调查，双方代表律师在法院上各自举证，法官稍后将会就Elliott的要求作判决。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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