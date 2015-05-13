《香港报摘》--经济日报5月13日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 要闻版头条：
--上市公司连环大型抽水，加上忧虑欧洲央行过度量宽拖累债券估值及希腊债务危机，拖累恒生指数 期货夜市一度跌逾百点，短线考验27,000关口。
* 其他：
--云南省污水处理及供水综合服务商--云南水务引入6个基础投资者，合共认购其7,500万美元IPO股份，并占发行股份最少35%；这些投资者分别为惠理基金 、唐人国际投资、中国工程建设、中国北方工业集团、广西北部湾工业投资及Chongqing China Innovative。
--对冲基金股东Elliott向法院要求取得东亚银行 配股的相关机密文件作调查，双方代表律师在法院上各自举证，法官稍后将会就Elliott的要求作判决。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 黄思艺; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。