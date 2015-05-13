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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:37 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 财政部今年第四期三年国债第二次续发
    --招标金额: 300亿元人民币
    --招标时间: 周三(13日)9:30-10:30
    --受访人数: 9位(银行、券商)
    --预测区间: 2.90%-2.98%
    --预测均值: 2.94%(按各家机构预测值平均)
    
    --招标品种：:进出口银行3/7/10三期固息债招标，总额120亿元，3/7年11:00招标
结束，10年11:20招标结束

    
      
    --5/13      固定资产投资(不含农户)             1-4月
                社会消费品零售总额                   4月
                工业增加值                           4月
                房地产投资和销售情况月度报告         4月
    --5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告     4月
                金融机构直接投资流量数据          一季度
    --5/22      汇丰制造业PMI初值                    5月
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --为解决地方债置换问题，三位消息人士周二透露，中国将允许地方债纳入中央国
库和地方国库现金管理抵押品范围，并将允许地方债纳入央行SLF(常备借贷便利)，MLF(
中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的抵押品范围。 
    --中国此前推迟发行的今年首批地方政府债终于破冰前行。江苏省财政厅周二晚发
布公告称，今年首批522亿元人民币省政府一般债券将于下周一（5月18日)公开招标发行
;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元；此为今年首批正式公布招标时间的
地方政府债。 
    --据两位消息人士透露，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 
于近期与中粮集团签署协议，共同成立中粮国际控股公司，打造国际农业投资平台。 
(完)           
    
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