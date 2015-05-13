《中国债券市场每日交易备忘》--5月13日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部今年第四期三年国债第二次续发 --招标金额: 300亿元人民币 --招标时间: 周三(13日)9:30-10:30 --受访人数: 9位(银行、券商) --预测区间: 2.90%-2.98% --预测均值: 2.94%(按各家机构预测值平均) --招标品种：:进出口银行3/7/10三期固息债招标，总额120亿元，3/7年11:00招标 结束，10年11:20招标结束 --5/13 固定资产投资(不含农户) 1-4月 社会消费品零售总额 4月 工业增加值 4月 房地产投资和销售情况月度报告 4月 --5/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 4月 金融机构直接投资流量数据 一季度 --5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --为解决地方债置换问题，三位消息人士周二透露，中国将允许地方债纳入中央国 库和地方国库现金管理抵押品范围，并将允许地方债纳入央行SLF(常备借贷便利)，MLF( 中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的抵押品范围。 --中国此前推迟发行的今年首批地方政府债终于破冰前行。江苏省财政厅周二晚发 布公告称，今年首批522亿元人民币省政府一般债券将于下周一（5月18日)公开招标发行 ;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元；此为今年首批正式公布招标时间的 地方政府债。 --据两位消息人士透露，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 于近期与中粮集团签署协议，共同成立中粮国际控股公司，打造国际农业投资平台。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次