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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:49 BJT

香港个股：雅居乐地产发行5亿美元2020年到期优先票据，息率9%

(重发以调整标头)

路透香港5月13日 - 中国房地产商--雅居乐地产控股有限公司 周三称，计划发行本金总额5亿美元、于2020年到期的优先票据，息率9%。

据公司于联交所的声明称，是次发行所得款项净额估计约4.9亿美元，计划用作现有债务再融资。

票据的发售价为本金额的99.507%，每半年派息一次，可于2018年5月21日或之后赎回，拟寻求于联交所上市交易。

汇丰 、渣打 、法国巴黎银行 以及工银国际负责票据发行安排。

雅居乐周二收报6.5港元，过去一个月累计涨逾22%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)

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