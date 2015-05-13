《交易视点》短线国际债市偏空，但台债追空尚未出现--群益金鼎证券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月13日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二早盘利率随美债弹升，但卖压不重，十年券104/5期增额发行 开高后迅速走低，30年券标售利率在2.438%，较市场预期高，但市场影响不大，但盘中美债利率再朝2.3%令利率收敛跌幅。短线国际债市走势偏空，但台债追空与停损压力尚未出现。整体行情在大区间作整理。
五年券104/6期 区间1.00-1.05%，104/5期增额发行券区间1.56-1.65%。
IRS利率市场较观望，五年成交1.36%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。