《交易视点》短线国际债市偏空，但台债追空尚未出现--群益金鼎证券

路透台北5月13日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二早盘利率随美债弹升，但卖压不重，十年券104/5期增额发行 开高后迅速走低，30年券标售利率在2.438%，较市场预期高，但市场影响不大，但盘中美债利率再朝2.3%令利率收敛跌幅。短线国际债市走势偏空，但台债追空与停损压力尚未出现。整体行情在大区间作整理。