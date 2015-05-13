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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:45 BJT

《交易视点》短线国际债市偏空，但台债追空尚未出现--群益金鼎证券

路透台北5月13日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周二早盘利率随美债弹升，但卖压不重，十年券104/5期增额发行 开高后迅速走低，30年券标售利率在2.438%，较市场预期高，但市场影响不大，但盘中美债利率再朝2.3%令利率收敛跌幅。短线国际债市走势偏空，但台债追空与停损压力尚未出现。整体行情在大区间作整理。

五年券104/6期 区间1.00-1.05%，104/5期增额发行券区间1.56-1.65%。

IRS利率市场较观望，五年成交1.36%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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