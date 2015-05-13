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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 09:02 BJT

全球金市：金价接近一周高位，美元和股市下跌带来支撑

德国公债收益率(殖利率)周二上扬，因人们乐观认为欧元区通胀率或
已见底，从而提振欧元需求。美国10年期公债收益率触及六个月高点，之
后企稳。
    
    美元亦处于守势，大家担心定于今日稍后公布的美国零售销售数据会
令人失望。
    
    金融市场密切关注美国经济数据，以判断美国经济情况及其对美国联
邦储备理事会(美联储/FED)利率政策的影响。
    
    强劲数据可能会促使美联储较早升息，从而提振美元，打击不产生利
息收益的黄金。
    
    美联储何时升息仍不明朗。
    
    旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，相比
快速收紧货币政策的能力，美联储推迟初次加息以规避经济冲击的能力目
前显得“更为有限”。 
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜
德利周二表示，他并不知道何时将升息，但他对于市场及美联储间达成今
年稍晚实现升息的共识表示赞同，从而淡化了升息前景的不确定性。 
    
    金价还因黄金交易所上市基金的持仓下降受到打击。上周五SPDR黄金
持仓下降近11吨，为今年最大单日降幅。
    
    若进一步出现大规模外流，可能会削弱任何价格涨势，甚至会导致金
价走低。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 戴素萍/王颖；审校 龚芳/李爽)

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