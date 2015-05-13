全球金市：金价接近一周高位，美元和股市下跌带来支撑

德国公债收益率(殖利率)周二上扬，因人们乐观认为欧元区通胀率或 已见底，从而提振欧元需求。美国10年期公债收益率触及六个月高点，之 后企稳。 美元亦处于守势，大家担心定于今日稍后公布的美国零售销售数据会 令人失望。 金融市场密切关注美国经济数据，以判断美国经济情况及其对美国联 邦储备理事会(美联储/FED)利率政策的影响。 强劲数据可能会促使美联储较早升息，从而提振美元，打击不产生利 息收益的黄金。 美联储何时升息仍不明朗。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，相比 快速收紧货币政策的能力，美联储推迟初次加息以规避经济冲击的能力目 前显得“更为有限”。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜 德利周二表示，他并不知道何时将升息，但他对于市场及美联储间达成今 年稍晚实现升息的共识表示赞同，从而淡化了升息前景的不确定性。 金价还因黄金交易所上市基金的持仓下降受到打击。上周五SPDR黄金 持仓下降近11吨，为今年最大单日降幅。 若进一步出现大规模外流，可能会削弱任何价格涨势，甚至会导致金 价走低。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王颖；审校 龚芳/李爽)