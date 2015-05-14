专栏节选：德债也疯狂，史上最大债市泡沫破灭了--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月14日出版的当期「老谢开讲」专栏) 国际金融市场永远上演着「物极必反」的戏码，五月的这一波债市大狂杀，又让全球大开眼界，有人把二○一五年四月十七日这一天，宣告是债市泡沫的「寿终正寝」，源头是欧债的大反转，而这也牵动了欧元、美元的国际汇市走向，更牵动了全球股市的未来变化。

有人形容，若有人不幸买到最高价位的德国三十年期公债（殖利率○．四六二％），而过去两周全球债市的疯狂市况（最高殖利率一度窜升到一．三三％），此刻已经损失了未来二十五年的债息回报。德国十年期公债殖利率在四月十七日这一天，盘中最低触及○．○四九％，最近一度急升到○．七八六一％，不到十个交易日，德国十年债殖利率窜升十倍以上。这一段债市大猎杀，令人瞠目结舌。

**欧洲央行宣布QE，震撼全球金融市场**

更有趣的是，二○一四年十二月二十二日这一天，欧洲央行（ECB）宣示重大QE（货币量化宽松）政策，要仿效美国QE，推出更大规模的购债计画；这一天，德国公债殖利率是○．六○一％，此后德国公债价格大涨，到四月十七日这一天，殖利率一度升破○．○五％的最低点，如今再度回升到○．六○九％。

欧洲央行这个超级大动作，为一五年全球金融市场带来巨大变化效果，首先是债市的疯狂大牛市。ECB的一兆欧元购债计画，让欧元区的债市步上空前大牛市，债市殖利率频频走低，最早的源头是一四年六月十六日ECB宣示负存款准备率政策，企图以低利率、负利率的手段将资金逼到实体经济，让银行增加放款，于是欧元区的负利率变成了常态。

像瑞士降息，存款利率是负○．七五％，丹麦也把存款利率压低到负○．三一％，瑞典也相继出现负利率。国债市场也出现粥少僧多的景象，欧洲的寿险机构有四兆欧元资产，在债市殖利率很低，甚至是负值的情况下，逼得金融机构的资金必须在债市外寻找更高报酬的标的，于是债市大涨，顺势推高了股市，使得欧洲各国股市出现多年罕见的大牛市。

ECB从三月一日展开购债计画，到四月十七日这一天，债市的热度达到空前顶点，德国十年债盘中一度跌破○．○五％，三十年债也触及○．四六二％的最低点，九年期公债殖利率一度触及零，八年期以下公债殖利率全是负值；法国的情况也是一样，十年债殖利率一度跌到○．四六％，五年期以下公债殖利率是负值；瑞士推出的十年债殖利率，出现负○．○五五％的负殖利率现象。

这种负殖利率的景象，意味了投资人愿意以高于该张债券持有本息总和金额，来买进债券，当欧洲各国频频出现负利率时，也代表着一般民众把钱存入银行，不但没有利息收入，还要反向支付保管费，这是历史上十分罕见的景象，也是债市泡沫化的征兆。

德国、法国短天期债券都出现了负报酬景象，而过去深陷欧债危机的大国，如义大利、西班牙在一一年欧债危机时，十年债殖利率都飙升到七～八％，如今义大利为一．七六八％，西班牙也要一．七四八％。全球债市殖利率纷纷创下新低，例如日本十年债殖利率到○．三九六％，澳洲十年债到二．八五％，美国十年债殖利率一度到二．二八％。

债市牛市到火热地步，也逼得资金到处寻找更高报酬的标的，于是热钱被挤压到股市，去年欧洲央行在十二月宣布要祭出QE之前，德国股市一度跌到八三五四．九七点，十二月二十五日ECB宣布新QE政策，德国股市从九二一九．○五随即起涨，就在债市殖利率触及最低点之前，德国股市在四月十日这一天创下一二三九○．七五点的最高点。

一四年德国股市以九八○五．五五点收盘，到四月十七日为止，德国股市在二○一五年写下二六．三五％的最大涨幅，一二三九○也是德国股市历史新高。大家都理解，德国是非常严肃的民族，德国人不炒房，更不炒股，结果今年股市表现十分疯狂，这源自过低的公债殖利率，资金要在股市找出路，而德国受惠于弱势的欧元，企业获利耀眼，股息回报也高，进一步推升了德国股市。

**德国公债殖利率反转，牵动股汇债市变化**

欧洲除了德国股市外，英国股市平稳涨到七一二二．七四点，也写下历史高位；其他如比利时、瑞士、法国、荷兰等国股市都写下波段新高，沦入欧猪国的葡萄牙股市，今年涨幅超过三成，爱尔兰、义大利股市涨幅都在两成上下。欧洲经济基本面不佳，但是股市大涨，这是资金行情使然。欧洲QE意外促成股市、债市大多头。

不过这回德国公债殖利率的反转，可能牵动股汇债三市未来的巨大变化，德国的公债评等是AAA级，德国国债的安全性与美国国债不相上下，其间纵有起落，走势也相对平稳，但是四月十七日债市殖利率触及最低点后，走势竟如云霄飞车一般，短短几个交易日，债券殖利率反转，竟然回到年初的位置，德国十年债殖利率正好回到ECB公布QE时的位置，这等于暗示ECB的QE计画经过半年转折，又回到原点。

美国联准会（Fed）的QE在一四年十一月正式退场后，欧洲央行接了下一棒。一四年六月十六日ECB祭出负存款准备率政策，就是企图把资金往外推，让欧元区的企业与消费者受益。到今年三月一日，ECB执行每月六○○亿欧元购债计画，为时一年半，此后欧洲债市殖利率频频破新低，过去债市很少出现剧烈波动，但是欧债走到极致地步，就会出现操作的空间。

这次的突破口出现在汇市，去年年中，美元指数从七八．九○六点向上走高，到三月十三日美元指数拉升到一○○．三九点，这是一九八五年美元指数涨到一六○点与二○○○年美元指数触及一二一．一点后的第三个高点。美国才刚结束QE，加上联准会主席叶伦宣布美国今年要升息，热钱回流美国，美元走高是必然。

但美元走高，出现的负面因素也接踵而至，首先是三月美国贸易赤字达五一四亿美元，增幅是四三．一％，这是美国十八年来最大增幅，三月贸易赤字也是六年新高。可以看出美元走高，对美国经济基本面已带来负面撞击。此时像英特尔等大型企业纷纷发布获利预警，而四月初公布的美国第一季GDP（国内生产毛额）成长只有○．二％，这些不利的经济数据，让联准会升息的坚定意志打了折扣，美元指数在三月十三日写下一○○．三九点的新高位置就反转走低，最低一度触及九三．八八二点。

到了四月十五日，美国联准会下修美国未来两年经济成长预测，一五年GDP成长目标订在二．三～二．七％之间，一六年只有一．六％以下，CPI（消费者物价指数）的年增率也订在○．二～○．七％之间，显然美国对未来经济成长预估已保守很多，这给了Fed升息找到延缓的藉口。

就在这个关键时刻，债市出现了三位关键人物，第一位是叶伦，她在五月六日的一场金融论坛警告长期利率过低，债券风险贴水可能飙高，叶伦这一席话触动债市最敏感的神经；另一位重量级人物是「债王」葛洛斯（Bill Gross），他在四月中公开发表他对德国债券市场的评论，他强烈看空德国的债券市场，认为当前是抛空德国债券的最佳时机，并暗示这次抛空德债会比一九六三年抛空英镑更好赚。葛洛斯直指欧元区企业公司债负殖利率现象，与德国十年公债殖利率一％以下，殖利率在高档的债券价格会是史上的大泡沫，是一生难得一次放空的大好机会。

**两大债券天王，看空德国债券市场**

葛洛斯这次说得斩钉截铁，不改债王本色，隔不到几天，被视为新债王的冈雷克（Jeffrey Gundlach）也加入看空行列。他表示，若不果敢行动加入抛空行列，也应适度减码。这两位债市天王喊空时，市场仍有疑惧，一方面希腊违约问题依然存在，二来欧洲央行全面购债，欧债需求仍有增无减，还有葛洛斯之前曾两度看错行情。他在一三年二月及四月曾高喊债市牛市已死，但都看错，因为之后债市殖利率没有最低，只有更低，而这也是铸成葛洛斯离开PIMCO的导火线。

这次葛洛斯一定没料到，他的预言兑现得这么快，甚至是超额达标。从基本面来看，德债报酬不合理，此时美元回档、油价上扬，通缩的因素减弱，而欧元、英镑上扬，加上欧洲经济明显有起色，通缩的威胁降低，市场甚至有传闻ECB可能修改购债规模，终于促成欧债反转且大幅下跌。

看起来，债市疯狂泡沫已结束，这可能是继一一年金价从每盎司一九二三．七美元反转下跌，结束泡沫，及去年六月油价从每桶一百美元以上高位腰斩大跌之后，全球金融市场的第三个大泡沫吹破了。

**债市突然反转，投资人要小心**

金价目前在一二○○美元以下，油价在六十美元左右，暂无力再创天价，这次债市反转，可能也有一段漫长的路要走；不过更重要的是，葛洛斯进一步警告，债市牛市结束，股市牛市也同时会结束。他认为金融海啸以来，刺激资产价格急升的非常规货币政策正逐步退市，葛洛斯这一席话也给股市投资人带来预警。

先前欧洲股市大涨是因为债市殖利率频破新低，这次债市殖利率走高已成共识，五月七日法国标售八十五亿欧元十年债，殖利率从○．五一％飙升到○．九八％；西班牙标售四十五亿欧元十年债，殖利率也从一．二八％拉升到一．八八％；连一向跌无可跌的日本十年债殖利率也拉升到○．四三五％。债市殖利率拉高，股市也出现显着回档，四月以来，德国股市下挫一二二三．二点，跌幅九．八七％；瑞士股市也下跌七．八七％；比利时股市下挫九．六六％。

从○九年美国QE起，全球股市已展开长达六、七年的大牛市，这次债市突然反转，其实是股市的大警讯，除了中国仍在降息拚经济，深沪股市仍在急行军；但全球股市在高档的压力逐渐浮现，在债市反转后，股市的压力也在升温中。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。