海通期货：中国期指总持仓维持在高位，市场热度未大幅消退

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月13日的《期货日报》：
A股周二开盘后探底回升，上证综指上涨1.56%，深证成指上涨2.19%，创业板指数上涨3.29%，两市全天成交约1.51万亿元人民币，较上一个交易日继续扩大。期货三个品种合约皆上涨，三品种合约总持仓减仓6386手，截至收盘总持仓为26.45万手。总持仓继续维持历史高位，说明市场热度并未消退。
分合约来看，沪深300股指期货合约大幅减仓7687手，IF四合约总持仓达19.38万手。IC合约增仓4180手，持仓达2.82万手，IH合约减仓2879手，最终持仓4.23万手。中证500期指继续表现最强，上证50期指涨幅最小，表明当前市场热点仍集中于中小盘股票，大小盘指数风格存在差异，小盘带动大盘的格局并不会马上改变。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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