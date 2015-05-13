路透基点：辽宁红沿河核电公司签订16.98亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，辽宁红沿河核电有限公司已经签订16.98亿元人民币(2.73亿美元)25年期贷款，用于辽宁省正在建设的核电站。

牵头行、簿记行兼额度代理行中国银行承贷8.49亿元人民币，中国农业银行以同样金额参贷。

一位消息人士称，这笔无担保贷款的利率为中国人民银行基准利率的90%。

辽宁红沿河核电第一次入市融资是在2008年1月，当时为其项目的初期阶段签订了一笔395亿元人民币的贷款。这笔贷款分两部分：A部分为329. 9亿元人民币25年期贷款，B部分为等值65.1亿元人民币的多币种20年期贷款。利率为人行基准利率的90%。

3月底，辽宁红沿河核电为项目第二阶段签订一笔贷款，分为两部分：A部分为198.11亿元人民币的25年期贷款，B部分为4.14亿美元的20年期贷款。A部分贷款利率为人行基准利率的90%，B部分贷款的利率为较Libor加码380基点。

红沿河核电站位于辽宁省大连市瓦房店红沿河镇，动工时间在2007年 7月。(完)