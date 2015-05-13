澳洲财政：政府将在2015/16年度发售740亿澳元债券

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透悉尼5月13日 - 澳洲政府计划在截至2016年6月的财年间发售约740亿澳元(590亿美元)债券，略高于2014/15年度的720亿澳元。
澳洲金融管理办公室(AOFM)称，2015/16年度将有约358亿澳元旧债到期，所以新债发行规模为382亿澳元。
2014/15年度迄今，政府已发售了约640亿澳元债券，并计划为下年度的部分发债进行预先融资，以保持当前的发债步伐。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。