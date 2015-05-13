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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 08:56 BJT

澳洲财政：政府将在2015/16年度发售740亿澳元债券

路透悉尼5月13日 - 澳洲政府计划在截至2016年6月的财年间发售约740亿澳元(590亿美元)债券，略高于2014/15年度的720亿澳元。

澳洲金融管理办公室(AOFM)称，2015/16年度将有约358亿澳元旧债到期，所以新债发行规模为382亿澳元。

2014/15年度迄今，政府已发售了约640亿澳元债券，并计划为下年度的部分发债进行预先融资，以保持当前的发债步伐。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)

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