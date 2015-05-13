《交易视点》10年台债仍有买盘，长券标售情况佳--元大宝来证

路透台北5月13日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债殖利率一度随欧元区公债走势突破前次高点，在殖利率弹升之后吸引部分投资买盘进入，三年期公债标售状况良好使得美国公债殖利率得以走稳，但本周仍有10年、30年公债及公司债发行，公债殖利率面临重大压力。终场美国指标10年期公债 收在2.2620%，与前一交易日殖利率下降了1基点。

本周将持续观察美债与全球债市走势，美元及原物料价格是否出现变化；美国今日晚间将公布零售销售及进出口价格，判断整体经济活动是否有持续稳健持成长；台湾公债市场方面，五年券104/6期 主流券依然处于发债空窗期，筹码愈趋集中及借券成本压制空方布局，殖利率不易弹升，但向下追价买气也弱，偏向窄幅区间盘整，反观十年券104/5期增额发行 为发行前交易，殖利率易受到美债走势影响，幅度较大为1.55%-1.65%，但资金充足，仍有一定买盘存在，若要再测今年高点，美债需要有较之前更大的弹幅，而长债标售方面，标售状况较先前一次好，显示市场对于300亿的筹码供应有能力消化，有助于投资盘持券意愿。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)