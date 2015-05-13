券商观点：中国地方债供给高峰将至，但难改债市收益率下行趋势--中金

路透上海5月13日 - 中国大型投行--中金公司最新报告称，尽管地方债供给高峰在二三季度，但货币政策持续放松，货币市场利率持续维持低位的情况下，银行应该有能力和意愿消化地方债。中短端债券收益率下行较为确定，长端利率最终也会逐步下行。

多位消息人士透露，经国务院批准，2015年在财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。此举有助于缓解市场对地方债的供给忧虑并加快存量置换进程。

报告认为，1万亿置换的地方债，其中有较高的比例会采取定向发行，包括向持有贷款的银行发行以及持有地方政府债务的信托、证券和保险等也可以协调尽量通过定向发行，剩余不定向发行部分仍采用原来的市场化发行方式发行。

就这1万亿置换而言，估计其中的债务形式中，贷款是大头，非标和城投债等其他形式可能相对较少。由于贷款都持有在银行手中，如果银行愿意将到期的贷款直接置换为债券，那么不需要额外注入流动性来解决地方债的冲击，只是一个会计记账。

从1万亿置换中的贷款债务持有人来看，可能有较大比重在政策性银行和国有银行手中——这些债务相对集中持有在少数大银行手中，使得沟通和协调变得更为便利，预计贷款置换为债券不会有很大障碍。

无论是定向还是市场化发行部分，是否得到央行配套资金是市场所关心的。由于地方债已经纳入抵押品框架管理范围，可以抵押获得央行的定向资金（如PSL、MLF、SLF等），也可以抵押用于获取中央和地方国库现金存款。

因此，理论上无论定向还是市场化部分都有可能得到相应的配套资金。比如地方政府今年的国库现金存款招标就有几千亿。

目前银行超储率在3%以上，货币资金已经淤积，仅仅只是目前超储比往年多出的规模就不止1万亿。央行货币放松大背景下，不用担心市场没有能力消化地方债，据此前分析，收益率上银行也有意愿买。