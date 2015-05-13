《焦点》英国可能会早于2017年年底举行脱欧公投

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
**修改条约？**
卡梅伦希望减少来自布鲁塞尔的繁琐程序，并限制布鲁塞尔的权力。他认为成员国议会应该能够联合起来阻止欧盟立法。他还希望限制欧盟对英国治安和司法的影响。
迄今为止，卡梅伦并未获得其他欧盟领导人的太多支持，德国总理梅克尔虽然也确实倾向于修改条约，但为了加强欧元区一体化，她希望的修改范围要窄得多。
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在布鲁塞尔与英国财政大臣奥斯本(George Osborne)会面后表示，德国将与英国一道让欧盟变得更好。
卡梅伦发言人称，卡梅伦将在6月底的欧盟领导人会议上，确定英国认为需要进行的改革事项的更多细节。
卡梅伦将牵头相关谈判，奥斯本、英国外交大臣夏文达和英国负责欧洲事务的大臣David Lidington将作为后盾。
奥斯本在布鲁塞尔讲话时警告称，盟友不应低估英国的决心。
“我们希望谈判不仅有建设性且紧凑，还要果断和坚定，任何人都不应低估我们为英国劳动人民争取成功的决心，”奥斯本说。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 张荻/徐文焰)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。