《焦点》英国可能会早于2017年年底举行脱欧公投

**修改条约？**

卡梅伦希望减少来自布鲁塞尔的繁琐程序，并限制布鲁塞尔的权力。他认为成员国议会应该能够联合起来阻止欧盟立法。他还希望限制欧盟对英国治安和司法的影响。

迄今为止，卡梅伦并未获得其他欧盟领导人的太多支持，德国总理梅克尔虽然也确实倾向于修改条约，但为了加强欧元区一体化，她希望的修改范围要窄得多。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在布鲁塞尔与英国财政大臣奥斯本(George Osborne)会面后表示，德国将与英国一道让欧盟变得更好。

卡梅伦发言人称，卡梅伦将在6月底的欧盟领导人会议上，确定英国认为需要进行的改革事项的更多细节。

卡梅伦将牵头相关谈判，奥斯本、英国外交大臣夏文达和英国负责欧洲事务的大臣David Lidington将作为后盾。

奥斯本在布鲁塞尔讲话时警告称，盟友不应低估英国的决心。