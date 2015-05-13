光大期货：供应压力骤增沪钢再度走弱

中物联钢铁物流专业委员会发布的4月钢铁行业PMI指数为48.2%，较3月反弹5.2个百分点，其中分项指标，钢铁行业生产指数大幅回升10.2个百分点，达到49.4%，为近8个月以来的高点。而据中钢协统计，4月下旬重点企业日均粗钢产量为179.01万吨，环比增产6.04万吨，增幅为3.49%，旬度产量创去年10月上旬以来的新高。同时，全国粗钢日均产量估值为235.14万吨，也创下新高。(完)