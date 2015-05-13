光大期货：供应压力骤增沪钢再度走弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月13日的《期货日报》：
5月以来，螺纹钢现货市场不涨反跌，表现疲软。一方面钢厂开工率明显回升，令供应压力骤增；另一方面，需求出现逐步减弱趋势，钢厂成本已不能顺畅向下游传导。螺纹钢近月由于天量仓单对现货大幅贴水，而1510合约多次测试2,450元/吨一线压力位未果，后期回落概率较大。
中物联钢铁物流专业委员会发布的4月钢铁行业PMI指数为48.2%，较3月反弹5.2个百分点，其中分项指标，钢铁行业生产指数大幅回升10.2个百分点，达到49.4%，为近8个月以来的高点。而据中钢协统计，4月下旬重点企业日均粗钢产量为179.01万吨，环比增产6.04万吨，增幅为3.49%，旬度产量创去年10月上旬以来的新高。同时，全国粗钢日均产量估值为235.14万吨，也创下新高。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。