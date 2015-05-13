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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 09:03 BJT

光大期货：供应压力骤增沪钢再度走弱

以下内容节选自5月13日的《期货日报》：

5月以来，螺纹钢现货市场不涨反跌，表现疲软。一方面钢厂开工率明显回升，令供应压力骤增；另一方面，需求出现逐步减弱趋势，钢厂成本已不能顺畅向下游传导。螺纹钢近月由于天量仓单对现货大幅贴水，而1510合约多次测试2,450元/吨一线压力位未果，后期回落概率较大。

　　中物联钢铁物流专业委员会发布的4月钢铁行业PMI指数为48.2%，较3月反弹5.2个百分点，其中分项指标，钢铁行业生产指数大幅回升10.2个百分点，达到49.4%，为近8个月以来的高点。而据中钢协统计，4月下旬重点企业日均粗钢产量为179.01万吨，环比增产6.04万吨，增幅为3.49%，旬度产量创去年10月上旬以来的新高。同时，全国粗钢日均产量估值为235.14万吨，也创下新高。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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