《香港报摘》--其他报纸重要消息5月13日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 明报：
--据消息人士称，中国内地民营精神病院温州康宁医院计划于年中向港交所 递交上市申请，年底前挂牌，集资1-2亿美元。
--中档瑞士表零售商滴达国际 昨首日上市，全日收报0.97港元，较招股价0.68元高出42.6%。
* 苹果日报：
--港交所 上市委员会周一未通过“同股不同权”谘询概念文件，港交所行政总裁李小加表示，各方要达到共识仍需时间，坦言时“难事，要慢慢磨”。
* 星岛日报：
--恒生银行 财务总监梁永乐称，该行再沽售兴业银行 股份套现近168亿元人民币，因兴业股价较2月首次出售股份时高出约40%，且不少投资者表达购买意向。
* 文汇报：
--香港服装品牌佐丹奴 首季销售额14.45亿港元，较去年同期增长5%；期内同店销售额增长7%，受大中华市场表现带动。
* 大公报：
--阿里巴巴 公布，旗下阿里云计算与迪拜Meraas将成立合资公司，专为中东及北非地区的企业以至政府机构提供以云计算为支撑的系统集成服务。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率