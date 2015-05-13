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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 09:25 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息5月13日

* 明报：

--据消息人士称，中国内地民营精神病院温州康宁医院计划于年中向港交所 递交上市申请，年底前挂牌，集资1-2亿美元。

--中档瑞士表零售商滴达国际 昨首日上市，全日收报0.97港元，较招股价0.68元高出42.6%。

* 苹果日报：

--港交所 上市委员会周一未通过“同股不同权”谘询概念文件，港交所行政总裁李小加表示，各方要达到共识仍需时间，坦言时“难事，要慢慢磨”。

* 星岛日报：

--恒生银行 财务总监梁永乐称，该行再沽售兴业银行 股份套现近168亿元人民币，因兴业股价较2月首次出售股份时高出约40%，且不少投资者表达购买意向。

* 文汇报：

--香港服装品牌佐丹奴 首季销售额14.45亿港元，较去年同期增长5%；期内同店销售额增长7%，受大中华市场表现带动。

* 大公报：

--阿里巴巴 公布，旗下阿里云计算与迪拜Meraas将成立合资公司，专为中东及北非地区的企业以至政府机构提供以云计算为支撑的系统集成服务。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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