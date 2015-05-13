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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 09:03 BJT

国信期货：沪铜整固蓄势中线依旧向上

以下内容节选自5月8日的《期货日报》：

5月以来，在中美宏观政策“蜜月期”、铜市供需再平衡以及厄尔尼诺来袭等利好因素叠加下，铜价已攀升至年内高点。当前沪铜短期整固以消化涨幅，预计未来铜价仍有望延续反弹，上方目标朝向47000元/吨一线以及更上方48000元/吨一线。

5月10日，中国央行宣布降息。从此前中央政治局声明和央行动作来看，今年国内货币政策逐步从中性转为宽松将是大趋势，二季度料有更多利好政策陆续出台，使得有色金属存在较强的托底预期。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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