国信期货：沪铜整固蓄势中线依旧向上

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月8日的《期货日报》：
5月以来，在中美宏观政策“蜜月期”、铜市供需再平衡以及厄尔尼诺来袭等利好因素叠加下，铜价已攀升至年内高点。当前沪铜短期整固以消化涨幅，预计未来铜价仍有望延续反弹，上方目标朝向47000元/吨一线以及更上方48000元/吨一线。
5月10日，中国央行宣布降息。从此前中央政治局声明和央行动作来看，今年国内货币政策逐步从中性转为宽松将是大趋势，二季度料有更多利好政策陆续出台，使得有色金属存在较强的托底预期。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。