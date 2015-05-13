《路透晚报》--5月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月投资及消费增速均创数年新低，稳增长力度需加强

中国最新公布的4月工业、投资和消费三大数据增速均逊市场预期，其中前四月固定资产投资增速更创下近15年新低，4月消费增速亦创逾九年最低。这显示经济下行压力仍然很大，政府稳增长政策力度有待加强。

--《即时观点2》中国4月M2增速创历史新低信贷逊预期，宽松政策料延续

中国人民银行周三公布数据显示，4月新增人民币贷款7,079亿元，低于此前路透9,030亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.1%，创出历史新低，路透调查中值为11.9%。

【金融】

--《热点聚焦》定向发行将护航中国地方债务置换，债市长期供给压力难消

在中国今年首批地方债延迟发行逾半个月后，监管层终于抛出方案以助力地方债置换扬帆启航。地方债置换未来将引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围。此举将提高地方债流动性，提升商业银行积极参与意愿，并有助打通地方政府融资渠道。

--中国金融：地方债将以定向方式助力发行，并纳入国库抵押品范围--消息

多位消息人士透露，经国务院批准，2015年在财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。此举有助于缓解市场对地方债的供给忧虑并加快存量置换进程。

--中国企业：小米推出活期宝，进军互联网金融市场

中国智能手机厂商小米公司周一推出货币市场基金，涉足中国火热的互联网金融领域，与科技巨擘阿里巴巴和腾讯控股等公司展开竞争。

【固定收益】

--中国新债：江苏省522亿元一般债券下周一招标，今年首批地方债靴子落地

中国此前推迟发行的今年首批地方政府债终于破冰前行。江苏省财政厅周二晚发布公告称，今年首批522亿元人民币省政府一般债券将于下周一（5月18日)公开招标发行;其中置换一般债券308亿元，新增一般债券214亿元；此为今年首批正式公布招标时间的地方政府债。

--中国公开市场：一级交易商今日可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限为七天期一种。

--新债招标：中国进出口行10年增发债收益率3.9999%--业内人士

业内人士周三透露，中国进出口银行上午招标的10年期固息增发债，中标收益率为3.9999%，投标倍数为2.67倍。

--新债招标：中国三年国债结果明显低于预期，地方债定向发行缓供给担忧

中国财政部周三招标续发行的三年期固息国债，中标收益率大幅低于市场预期。交易人士指出，资金面宽松继续支持短债投资需求，而地方债存量置换将引入定向发行，则有助减缓对于后市供给的忧虑。

--中国货币市场：一年Shibor创逾四年新低，宽资金下长期价格受益渐显

中国银行间市场周三隔夜和七天期回购利率低位下探，同时作为长期资金价格标准之一的一年期Shibor也续降，并创下逾四年以来新低。因持续宽松的资金环境，令长端受益渐显。

--中国债市动态：资金充裕现券暖意盎然，地方债定向分流助缓供给压力

中国银行间债市周三暖意盎然，除个别国开债外，现券收益率几乎普降，其中短端跌幅近10个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相似降幅。因流动性极其充裕，且地方债定向发行方案，令供给忧虑有所缓解。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小涨交投寡淡，市场预期稳定短期料延续横盘

人民币兑美元即期周三早盘小幅走高，中间价小幅反弹紧跟国际美元走势。交易员表示，市场焦点集中在利率上，对汇率预期稳定一致，交投寡淡，打破目前平衡需待中国经济企稳或美联储加息等重大事件刺激。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束三连涨，金融、电力等蓝筹板块走势低迷

中国股市沪综指周三收跌，结束此前连续三日涨势。分析师指出，连续反弹之后主板今日走势乏善可陈，大盘上攻无力，券商、保险和电力等主力蓝筹板块表现低迷，降息利好的政策边际效应明显减弱，预计大盘短线维持震荡整理格局。

--中国降息房企受益 开发商或加速地产投资

十多家中资房地产上市企业的高管表示，因中国接连降息，他们今年将提高房地产投资。这是该行业对降息政策投出的赞同票。

--中港个股：中国中铁参与的联合体获俄高铁项目勘察及设计合同

中国综合性建设集团--中铁股份有限公司周三公告称，全资子公司中铁二院工程集团公司与俄罗斯两家设计院组成的联合体中标俄罗斯一高铁项目的工程勘察及设计合同，合同金额200亿卢布（折24.23亿元人民币）。

--中国个股：风范股份与哲能建设合作，获哈萨克斯坦电网铁塔订单

中国常熟风范电力设备股份有限公司周三公告称，其与哲尔苏能源工业建设公司（哲能建设）签订战略合作框架协议，获得哈萨克斯坦电网一输变电站项目中的铁塔订单。

--微信是腾讯争夺中国在线娱乐市场霸主地位的王牌

微信是腾讯在与阿里巴巴争夺中国在线娱乐市场霸主地位的王牌。微信让腾讯可以向每月5亿个活跃用户提供娱乐服务，这么庞大的客户群体让媒体和广告商觉得有利可图。

--中国个股：广发证券与中山公用合组一家并购基金，预计规模20亿元

中国大型券商--广发证券周三公告称，全资子公司广发信德投资管理公司与关联方中山公用子公司公用环保发起设立一家并购基金管理公司及广发信德·中山公用并购基金，该基金规模预计为20亿元人民币。

--中国个股：多伦股份因“任性”更名被上证所要求核查，今起连续停牌

在中国一家地产公司多伦股份拟更名为匹凸匹金融信息服务公司，并连续两天涨停后，上海证交所周二稍晚再度发出问询函，要求公司自周三起停牌，并核查相关事项，包括内幕信息人员买卖股票交易情况等。

--香港个股：哈尔滨银行拟发行最多36.66亿股A股上市，以补充资本金

中国区域性银行--哈尔滨银行股份有限公司称，拟发行最多36.66亿股A股上市，以补充资本金。 (完)