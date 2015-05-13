韩国财政：今明两年将维持扩张性政策，无追加预算计划--企划财政部

“政府旨在通过改革和重振经济来更加税收。增税是最后的手段。”

Bang表示，只有在经济转差以及采取其他措施之后，才会考虑追加预算。

作为有效管理预算计划的一部分，政府将在6月评估所有的支出方案，以削减或全部停止某些支出。

企划财政部还计划6月首次宣布截至2060年的长期财政预算。该预算展望将每两年评估一次。

此前一天，韩国总统朴槿惠呼吁出台战略性举措以维持近期的经济改善趋势，并克服全球需求低迷以及日圆疲弱等障碍。(完)