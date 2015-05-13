韩国财政：今明两年将维持扩张性政策，无追加预算计划--企划财政部

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“政府旨在通过改革和重振经济来更加税收。增税是最后的手段。”
Bang表示，只有在经济转差以及采取其他措施之后，才会考虑追加预算。
作为有效管理预算计划的一部分，政府将在6月评估所有的支出方案，以削减或全部停止某些支出。
企划财政部还计划6月首次宣布截至2060年的长期财政预算。该预算展望将每两年评估一次。
此前一天，韩国总统朴槿惠呼吁出台战略性举措以维持近期的经济改善趋势，并克服全球需求低迷以及日圆疲弱等障碍。(完)
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 徐文焰)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。