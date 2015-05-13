期货日报：沪胶强劲行情难持续

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月13日的《期货日报》：
自4月中旬以来，沪胶量能放大，反弹强劲。但我们认为这一强劲走势难以持续，后市沪胶期价仍将回落。
本轮沪胶期价上涨的直接因素来自泰国和印尼生产厂商联手出台保价措施，以及生产厂商的橡胶交割标的退出新加坡商品交易所。受原料相对坚挺以及下游需求企业压价影响，生产厂商加工利润减少。同时，新加坡商品交易所的天胶价格为现货定价基准，期货价格受整体环境影响，不利于生产厂商提价。在这样的背景下，泰国和印尼的生产厂商计划不再向新加坡商品交易所交割橡胶，减少空头实物抛盘压力，转而和终端用户直接商谈橡胶售价。这导致亚洲橡胶现货价格走高，最终促进国内沪胶期价反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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