期货日报：沪胶强劲行情难持续

自4月中旬以来，沪胶量能放大，反弹强劲。但我们认为这一强劲走势难以持续，后市沪胶期价仍将回落。

本轮沪胶期价上涨的直接因素来自泰国和印尼生产厂商联手出台保价措施，以及生产厂商的橡胶交割标的退出新加坡商品交易所。受原料相对坚挺以及下游需求企业压价影响，生产厂商加工利润减少。同时，新加坡商品交易所的天胶价格为现货定价基准，期货价格受整体环境影响，不利于生产厂商提价。在这样的背景下，泰国和印尼的生产厂商计划不再向新加坡商品交易所交割橡胶，减少空头实物抛盘压力，转而和终端用户直接商谈橡胶售价。这导致亚洲橡胶现货价格走高，最终促进国内沪胶期价反弹。(完)