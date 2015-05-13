徽商期货：郑糖仍处于上升通道

随着中国2014/2015榨季生产进入尾声，国内食糖减产已成定局，并且国内糖市对下一制糖年的减产预期较强。在此背景下，笔者预计国内食糖仍有上行空间。 从供给面看，截至3月底，本制糖期全国已累计产糖955.14万吨（上制糖期同期产糖1222.36万吨），全国已累计售糖431.44万吨（上制糖期同期销售食糖478.07万吨）。尽管产销数量双双减少，但相较于上一制糖年，2014/2015榨季全国销糖率有了较大提升。同时，据消息人士称，中国4月可能在配额外只批准约1万吨的食糖进口，低于2月的10万吨。国家对食糖进口的控制有利于支撑国内食糖价格。尽管前期国家储备糖有较高的库存，但在国家没有大规模抛售食糖前，国内食糖现货价格仍有上行空间。 (完)