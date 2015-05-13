徽商期货：郑糖仍处于上升通道

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下内容节选自5月13日的《期货日报》：
随着中国2014/2015榨季生产进入尾声，国内食糖减产已成定局，并且国内糖市对下一制糖年的减产预期较强。在此背景下，笔者预计国内食糖仍有上行空间。 从供给面看，截至3月底，本制糖期全国已累计产糖955.14万吨（上制糖期同期产糖1222.36万吨），全国已累计售糖431.44万吨（上制糖期同期销售食糖478.07万吨）。尽管产销数量双双减少，但相较于上一制糖年，2014/2015榨季全国销糖率有了较大提升。同时，据消息人士称，中国4月可能在配额外只批准约1万吨的食糖进口，低于2月的10万吨。国家对食糖进口的控制有利于支撑国内食糖价格。尽管前期国家储备糖有较高的库存，但在国家没有大规模抛售食糖前，国内食糖现货价格仍有上行空间。 (完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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