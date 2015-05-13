《中国报摘》--其他报纸重要消息5月13日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**上海证券报**
--中联重科 位于白俄罗斯首都明斯克的中白工业园内的海外建设项目正式启动。据公司介绍，这个总投资3,000万美元的项目，预计达产后年销售收入3亿美元。
**证券时报**
--苗药做市标的公司威门药业披露公告称，公司近日与中钰资本管理（北京）有限公司签署了共同发起设立威门中钰健康产业并购基金（有限合伙）的框架协议。该基金规模为6亿元人民币，存续期为2+3年，该并购基金为新三板公司中出现的首只医药并购基金。
**人民日报**
--河北省近日举行政府和社会资本合作（PPP）项目推介会，推出首批32个重点项目，估算投资总额达1,330亿元，七个项目当天实现签约，投资总额达168亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。