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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 09:20 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月13日

**上海证券报**

--中联重科 位于白俄罗斯首都明斯克的中白工业园内的海外建设项目正式启动。据公司介绍，这个总投资3,000万美元的项目，预计达产后年销售收入3亿美元。

**证券时报**

--苗药做市标的公司威门药业披露公告称，公司近日与中钰资本管理（北京）有限公司签署了共同发起设立威门中钰健康产业并购基金（有限合伙）的框架协议。该基金规模为6亿元人民币，存续期为2+3年，该并购基金为新三板公司中出现的首只医药并购基金。

**人民日报**

--河北省近日举行政府和社会资本合作（PPP）项目推介会，推出首批32个重点项目，估算投资总额达1,330亿元，七个项目当天实现签约，投资总额达168亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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