《中国报摘》--其他报纸重要消息5月13日

--中联重科 位于白俄罗斯首都明斯克的中白工业园内的海外建设项目正式启动。据公司介绍，这个总投资3,000万美元的项目，预计达产后年销售收入3亿美元。

--苗药做市标的公司威门药业披露公告称，公司近日与中钰资本管理（北京）有限公司签署了共同发起设立威门中钰健康产业并购基金（有限合伙）的框架协议。该基金规模为6亿元人民币，存续期为2+3年，该并购基金为新三板公司中出现的首只医药并购基金。