美国人事：美国证券交易委员会委员Gallagher料将辞职--彭博

路透华盛顿5月12日 - 据彭博周二援引知情人士的话报导，美国证券交易委员会(SEC)委员Daniel Gallagher料将辞职。Gallagher是一位共和党人。

彭博说，在白宫任命继任者之前，Gallagher将继续坚守岗位。

路透未能立即证实该报导。Gallagher的一位下属拒绝置评。

SEC民主党委员Luis Aguilar的任期也将在6月5日届满。

他可以在任期届满后再留任一段时间。

Aguilar周二向路透表示，他并不寻求连任，但“目前并没有打算离开。”

据彭博报导，白宫已开始物色潜在候选人来接替Aguilar。(完) (编译 汪红英；审校 许娜)