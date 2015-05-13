芝加哥期市：大豆自一个月低位小涨，但美农业部库存预期抑制涨幅

美国政府周二表示，美国大豆供应在2015/16销售年度料将增加43%，尽管受到出口市场 竞争加剧所累，产量有所下滑。 美国农业部(USDA)预计，2015/16年美国大豆结转库存将为5亿蒲式耳，高于分析师预期 的4.43亿。 --------------------------------0053GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 481.75 1.25 +0.26% +0.16% 493.27 49 CBOT玉米 359.75 -1.25 -0.35% -0.21% 373.36 33 CBOT大豆 960.00 4.50 +0.47% -1.44% 972.34 37 CBOT稻米 $9.44 -$0.01 -0.11% -1.82% $10.27 17 美国原油 $61.29 $0.54 +0.89% +3.44% $56.18 70 汇率 欧元/美元 $1.123 $0.002 +0.15% +0.68% 美元/澳元 0.800 0.003 +0.36% +1.43% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/戴素萍 审校 李爽/白云)