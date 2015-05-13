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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 09:28 BJT

芝加哥期市：大豆自一个月低位小涨，但美农业部库存预期抑制涨幅

美国政府周二表示，美国大豆供应在2015/16销售年度料将增加43%，尽管受到出口市场
竞争加剧所累，产量有所下滑。
    
    美国农业部(USDA)预计，2015/16年美国大豆结转库存将为5亿蒲式耳，高于分析师预期
的4.43亿。    
 
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      合约          价格     变动   涨跌%     两日       30日    RSI
                                              涨跌%    移动均值
    CBOT小麦       481.75     1.25  +0.26%    +0.16%     493.27   49
    CBOT玉米       359.75    -1.25  -0.35%    -0.21%     373.36   33
    CBOT大豆       960.00     4.50  +0.47%    -1.44%     972.34   37
    CBOT稻米        $9.44   -$0.01  -0.11%    -1.82%     $10.27   17
    美国原油       $61.29    $0.54  +0.89%    +3.44%     $56.18   70
    汇率
    欧元/美元      $1.123   $0.002  +0.15%    +0.68%
    美元/澳元       0.800    0.003  +0.36%    +1.43%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
   

 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 李爽/白云)

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