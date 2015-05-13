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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 09:31 BJT

《汇市简讯》英镑/美元上破200日移动均线位，目标指向1.5800

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    *  亚洲早盘呈短十字星形态，开盘上涨0.55%，美元全面走疲
    *  200日移动均线位1.5618被突破，该水准自8月以来一直限制涨势
    *  动能指标、20日波林格指标、5日、10日和20日移动均线都走升
    *  目标位在1.5800附近的11月/12月区间阻力位
    *  纽约交投区间1.5642/1.5710为初步支撑位/阻力位
    *  相关图表：link.reuters.com/fuh74w (完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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