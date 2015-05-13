《焦点》中国房地产降温，拖累钢铁之后可能再打击铜

“钢铁疲弱程度少见，不太可能意味着铜也这么疲弱，”中银国际驻伦敦的商品市场策略部主管Xiao Fu表示。

她说，中国房产销售趋势会领先钢铁消费两三个月，钢铁消费又领先铜需求两三个月。

澳新银行驻悉尼分析师Daniel Hynes表示，正常情况下，铜会比钢铁需求滞后三到六个月才会反映出来，但有时候滞后时间可能延长一倍。

“铜消费模式更加复杂...更多样化，电力等其他行业也起到支持作用，”Hynes说，并称中国需求增长仍不会超过5%，或在4-5%。

“过去几年，建筑业对铜需求的整体影响一直推迟显现，因为有一些房产空置。”

Layton说，中国新建筑项目开工至完成通常约需18-24个月的时间。

Layton指出，过去两年，由于开发商企图维持现金流，最新建筑完工周期加快，但未来两年建筑完工状况或疲弱。Layton还预计到年底时铜价将从目前的约6,400美元降至5,200美元。(完) (编译 王颖/王兴亚/李爽 审校 王丽鑫/徐文焰/于春红)