《路透峰会》无证据证明大型基金构成系统性风险--高级证券监管官员

路透香港5月12日 - 一位高级监管官员称，国际监管机构尚未将大型资产管理公司归类为系统重要性机构，他的评论料将进一步激发围绕这些企业是否“大到不能倒”的激烈争论。

金融稳定委员会(FSB)已提议，将富达(Fidelity)、贝莱德 和太平洋投资管理公司(PIMCO)等大型资产管理公司列入全球重要非银行机构名单，这些机构一旦倒闭，将可能威胁到全球金融系统，引发高昂的资本缓冲和其他要求。

FSB指出，这些机构所持资产的巨额价值赋予了他们系统重要性。他们的资产总规模高达数万亿(兆)美元。

但澳洲证券和投资委员会主席兼国际证监会组织(IOSCO)理事长Greg Medcraft在路透金融监管峰会上表示，他还不能确定这点。

“目前关于基金管理公司系统风险的讨论沸沸扬扬。我个人认为，尽管基金管理规模实现大幅增长，但是否就构成了系统性风险还尚未可知。我感觉我们必须要明确这些基金管理公司在哪些地方会引发系统性风险，但目前还没有证据能证明这一点，”他表示。

他的评论反映出背后央行和市场监管机构之间越来越激化的分歧。在FSB占主导地位的央行希望对金融系统的方方面面都施以更严格的规定，而市场监管机构则建议对资产管理公司采取更为细化的制度。

国际资产管理行业组织ICI Global此前已表示，资产管理公司并不执行贷款等银行类高风险职能，不应被列为系统重要性机构。

前述官员Medcraft周二也发表了同样的观点，他告诉路透，基金“与银行非常不一样，”还表示：“全球流动性风险问题是导致对基金管理议论纷纷的因素，但如果遭遇越来越多赎回，多数基金有能力暂停赎回，进行有序偿还。”(完) (编译 刘秀红；审校 白云)