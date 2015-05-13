券商观点：中国地方债供给将释放，挤出效应下谨慎对待长债--华创

路透上海5月13日 - 中国华创证券债券团队最新报告称，在江苏省宣布启动地方债发行后，其他省市供给也会马上出现。从发行利率上限设在国债1.3倍来看，地方债理论上比国债和金融债更具投资价值。但是首批地方置换债发行的越好，说明银行配置地方债的额度越多，第二批甚至第三批出现的概率更大，将对利率产品形成更大的挤出效应。

多位消息人士透露，经国务院批准，2015年在财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。此举有助于缓解市场对地方债的供给忧虑并加快存量置换进程。

报告建议，继续谨慎对待长期利率品，等待供给释放的冲击，暂时还不是进场的时候。现在更务实的办法是投资短期品种，短期品种到期后，也许那个时候，大概三季度末四季度初，也许才是长期利率品更好的投资机会。

对于地方债被纳入央行SLF，MLF和PSL的抵押品范围等，报告指出，这是央行为了地方债的顺利发行而做的制度安排，但是相对于此前市场传言央行QE来解决地方债供给压力的问题，明显是低于市场的预期。

而且地方债具有抵押能力，并不代表地方债可以自由融资。不管是PSL，还是SLF，MLF等工具的运用，商业银行都只有申请的权利，但是具体投放规模是多少，利率是多少，并不取决于商业银行，而完全由央行说了算。而且目前商业银行并不缺少抵押品，毕竟商业银行持有国债规模超过9万亿。

对于发行方式，报告认为，定向和公开发行其实没有明显的区别，因为地方债作为利率较低的利率品，除了银行不管是处于政治任务还是债务置换的角度有需求外，其他的金融机构根本不可能有需求，所以定向是给银行发行的，公开发行中银行也是主要和唯一的买家。

所以不管是定向还是公开发行，都需要银行来消化地方债的供给。不过定向发行的债券不能在银行间市场交易，可能会影响到市场的认购热情。

地方债置换的是到期债务，所以实际上可以看成是贷款换成了债券，理论上是不影响资金面的。但是我们也注意到，本质是债券供给多了，信贷的余额少了，结构上还是不利于债券的走势。而且贷款被置换成地方债，释放了银行的资本占用，提高了资本充足率，更利于银行放贷款，也利于经济的恢复。

目前并没有听说，哪家银行因为地方置换债券的发行，降低信贷投放额度，增加利率品配置额度。所以本质上，债券市场依然要面临的是地方债的供给压力。