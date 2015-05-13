德国个股：德国金融监管局等待德意志银行对利率操纵调查结果的回应

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透法兰克福5月12日 - 德国金融监管局(Bafin)将等待德意志银行(Deutsche Bank) 的正式回复，然后决定这家德国最大银行将为利率操纵指控承担什么后果。德意志银行被指控试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)等指标利率，Bafin之前对此进行了调查。
Bafin的银行业监管者Raimund Roeseler周二表示，该机构已完成了相关调查，并已将调查报告交给德意志银行。
德意志银行证实已收到调查报告，可能会在未来几周内予以回复。
Roeseler还称，针对德意志银行外汇操纵指控的调查还在继续。“这一调查还没有完全结束，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)