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市场报道 | 2015年 5月 13日 星期三 10:34 BJT

德国个股：德国金融监管局等待德意志银行对利率操纵调查结果的回应

路透法兰克福5月12日 - 德国金融监管局(Bafin)将等待德意志银行(Deutsche Bank) 的正式回复，然后决定这家德国最大银行将为利率操纵指控承担什么后果。德意志银行被指控试图操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)等指标利率，Bafin之前对此进行了调查。

Bafin的银行业监管者Raimund Roeseler周二表示，该机构已完成了相关调查，并已将调查报告交给德意志银行。

德意志银行证实已收到调查报告，可能会在未来几周内予以回复。

Roeseler还称，针对德意志银行外汇操纵指控的调查还在继续。“这一调查还没有完全结束，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 王颖)
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