企业并购：AT&T收购DirecTV的交易可能不会遭到当局阻挠--华尔街日报

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月12日 - 华尔街日报引述知情人士报导，美国电话电报公司(AT&T) 以490亿美元收购DirecTV 可能不会遭到美国当局阻挠。
先前有知悉审核的人士曾对路透说，美国司法部和联邦通讯委员会(FCC)即将做出决定，可望以一些附带条件让这项交易过关。
消息人士说，AT&T尚未和FCC审查官会面来得知这些条件细节，但协商预计在几日内展开。
华尔街日报报导，一个可能的条件也许涉及到AT&T同意该公司如何处理串流视频。
AT&T拒绝置评，目前尚无法立即取得DirecTV的回应。
AT&T股价周二上涨约0.51%，报33.66美元，DirecTV上涨约1.38%，报90.61美元。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
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