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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 09:57 BJT

企业并购：AT&T收购DirecTV的交易可能不会遭到当局阻挠--华尔街日报

路透5月12日 - 华尔街日报引述知情人士报导，美国电话电报公司(AT&T) 以490亿美元收购DirecTV 可能不会遭到美国当局阻挠。

先前有知悉审核的人士曾对路透说，美国司法部和联邦通讯委员会(FCC)即将做出决定，可望以一些附带条件让这项交易过关。

消息人士说，AT&T尚未和FCC审查官会面来得知这些条件细节，但协商预计在几日内展开。

华尔街日报报导，一个可能的条件也许涉及到AT&T同意该公司如何处理串流视频。

AT&T拒绝置评，目前尚无法立即取得DirecTV的回应。

AT&T股价周二上涨约0.51%，报33.66美元，DirecTV上涨约1.38%，报90.61美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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