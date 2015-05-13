新西兰元汇率：处在难以为继且不合理的水准，应进一步下跌--央行

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“我们仍认为新西兰元汇率水准难以持续且不合理，所以希望见到汇率出现更多向下的走势。”惠勒在国会检视央行的财务稳定报告时说。
新西兰央行稍早时曾在该报告公布时表示，新西兰元最近的贬值是有助益的，但新西兰元兑一篮子货币持续交投在高于可持续的水平。
央行也规划增加抵押贷款限制以降温奥克兰楼市。奥克兰是新西兰最大城市。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 王颖/杜明霞)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。