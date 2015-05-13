新西兰元汇率：处在难以为继且不合理的水准，应进一步下跌--央行

“我们仍认为新西兰元汇率水准难以持续且不合理，所以希望见到汇率出现更多向下的走势。”惠勒在国会检视央行的财务稳定报告时说。

新西兰央行稍早时曾在该报告公布时表示，新西兰元最近的贬值是有助益的，但新西兰元兑一篮子货币持续交投在高于可持续的水平。