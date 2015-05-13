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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 10:19 BJT

新西兰元汇率：处在难以为继且不合理的水准，应进一步下跌--央行

“我们仍认为新西兰元汇率水准难以持续且不合理，所以希望见到汇率出现更多向下的走势。”惠勒在国会检视央行的财务稳定报告时说。

新西兰央行稍早时曾在该报告公布时表示，新西兰元最近的贬值是有助益的，但新西兰元兑一篮子货币持续交投在高于可持续的水平。

央行也规划增加抵押贷款限制以降温奥克兰楼市。奥克兰是新西兰最大城市。(完) (编译 许娜/李婷仪 审校 王颖/杜明霞)

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