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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 10:24 BJT

台湾汇市：韩元和日圆走扬令台币盘初偏升，股市走强外资汇入

路透台北5月13日 - 台币兑美元 周三盘初走升。汇银人士指出，由于国际美元转趋弱势，早盘亚洲货币中的日圆和韩元双双走扬，加上台股上涨，外资汇入，台币跟着升值。

汇银人士表示，随着台股开高且升幅扩大，早盘外资开始涌入，汇市中有两至三家美系外商银进场抛售美元，使台币往升值方向挺进。不过出口商看到台币升值，态度转趋观望，惜售美元。

一位大型公股银行交易员说。〞外商银行进来丢美金，显然外资有汇入款。〞

本地时间10:19，韩元兑美元 报价在1,092.9，上日收在1,095.8。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.680-30.710；上日交易区间在30.706-30.768。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点由小幅溢价转为微幅折价，美元由看涨转为略为看跌；一个月美元/台币远汇 报30.670/30.690，上日收在30.748。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.680-30.720

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