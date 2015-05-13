台湾汇市：韩元和日圆走扬令台币盘初偏升，股市走强外资汇入

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月13日 - 台币兑美元 周三盘初走升。汇银人士指出，由于国际美元转趋弱势，早盘亚洲货币中的日圆和韩元双双走扬，加上台股上涨，外资汇入，台币跟着升值。
汇银人士表示，随着台股开高且升幅扩大，早盘外资开始涌入，汇市中有两至三家美系外商银进场抛售美元，使台币往升值方向挺进。不过出口商看到台币升值，态度转趋观望，惜售美元。
一位大型公股银行交易员说。〞外商银行进来丢美金，显然外资有汇入款。〞
本地时间10:19，韩元兑美元 报价在1,092.9，上日收在1,095.8。
台币兑美元早盘实质交易区间落在30.680-30.710；上日交易区间在30.706-30.768。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点由小幅溢价转为微幅折价，美元由看涨转为略为看跌；一个月美元/台币远汇 报30.670/30.690，上日收在30.748。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.680-30.720
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