香港个股：哈尔滨银行拟发行最多36.66亿股A股上市，以补充资本金

路透香港5月13日 - 中国区域性银行--哈尔滨银行股份有限公司 称，拟发行最多36.66亿股A股上市，以补充资本金。

据公告，哈尔滨银行拟在上海证券交易所发行总股数不超过36.66亿股A股，约占A股发行完成后的经扩大股本的25%，定价将结合市场情况和公司实际情况，集资所得款项净额将全部用于补充资本金。

不过，若根据A股发行价不得低于上年度经审计每股净资产值之规定，以发行股数上限计，是次集资将不会低于98.615亿元人民币。2014年末，该行的净资产值为每股2.69元。

有关建议须待股东于临时股东大会、内资股类别股东会及H股类别股东会上批准以及中国证监会及其他相关监管机构批准后，方可作实。A股发行决议的有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效。

此次发行后，内资股的比例预计由72.5%降至54.37%，H股比例亦由27.5%降至20.63%。

哈尔滨银行去年3月在香港H股上市，集资87.7亿港元。2014年度净利38.07亿元，按年增长14%；年末资产总额3,436亿元，核心一级资本充足率13.94%。

香港时间09:59，该股升0.99%，报3.07港元。（完）

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