美国个股：通用汽车将召回约522,000辆雪佛兰迈锐宝轿车和两款皮卡车

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透底特律5月12日 - 通用汽车(General Motors) 周二称，因两个不同问题将召回约522,000辆汽车，包括雪佛兰迈锐宝和两款皮卡车型。
通用汽车称，目前涉及到这些汽车的仅有一起轻微受伤事件，无死亡或撞车事故。
该公司称，将在北美市场召回468,887辆车款年份为2011-2012年的雪佛兰迈锐宝，因连接到安全带的一个钢索存在分离危险。多数受影响车辆都在美国，部分位于加拿大和墨西哥。
另外，通用汽车还将召回52,930辆车款型号为2015年的雪佛兰Colorado和GMC Canyon中型皮卡，因部分座椅骨架连接钩未能正确安装到车体上。受影响的皮卡在美国和加拿大注册。
召回消息最早由美国汽车新闻报导。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。