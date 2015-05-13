美国个股：通用汽车将召回约522,000辆雪佛兰迈锐宝轿车和两款皮卡车

路透底特律5月12日 - 通用汽车(General Motors) 周二称，因两个不同问题将召回约522,000辆汽车，包括雪佛兰迈锐宝和两款皮卡车型。

通用汽车称，目前涉及到这些汽车的仅有一起轻微受伤事件，无死亡或撞车事故。

该公司称，将在北美市场召回468,887辆车款年份为2011-2012年的雪佛兰迈锐宝，因连接到安全带的一个钢索存在分离危险。多数受影响车辆都在美国，部分位于加拿大和墨西哥。

另外，通用汽车还将召回52,930辆车款型号为2015年的雪佛兰Colorado和GMC Canyon中型皮卡，因部分座椅骨架连接钩未能正确安装到车体上。受影响的皮卡在美国和加拿大注册。