香港个股：禹洲地产向台湾人寿等投资者配售近8亿港元股份，早盘大跌

路透香港5月13日 - 立足厦门和海西区域的房地产商--禹洲地产 周三公布拟配售新股集资7.92亿港元后，早盘初段股价一度大跌逾12%，并触及配售价。

据公告，禹洲地产拟向不少于六名承配人配售合共3.6亿股新股，当中包括分别由台湾大型保险公司台湾人寿 及全球人寿保险股份有限公司所控制的实体，配售股份相当于经扩大后股本9.43%。

配售价为每股2.2港元，较周二收市价折让12.35%，属配售价区间低端。是次筹资净额估计约7.79亿港元，将用于机会出现时用作未来可能投资。

据路透获得的销售文件显示，禹洲地产于周二收市后在市场寻求配售3.6亿股股份，配售价每股2.2-2.3港元。

海通国际 以及华泰金融负责是次配售安排。

禹洲地产周三早盘一度跌逾12%并触及配售价。香港时间10:19，跌11.16%，报2.23港元。（完）

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