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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 10:24 BJT

台湾债市：10年券殖利率盘初下跌，因美债走势初见回稳

路透台北5月13日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周三盘初下跌。交易员表示，因昨晚美债价格跌势显示回稳迹象，且10年现券104/5筹码集中，空方缺乏施力点。

他们指出，昨晚美国指标10年公债 殖利率先弹后跌，近期连番走空的格局略见回稳，这也让本就具备资金与筹码优势的台债走势更趋稳健。

〞昨天美债死里逃生，但后续还是要看是否就此稳住。〞一位证券商交易员说。

另一银行交易员则认为，相较于美债殖利率的弹升走势，台债近期表现偏强，主要是因为台债具备资金与筹码优势，10年券在1.60%以上即见大型行库承接。

证券商交易员也表示，10年现券104/5近日借券完全没有挂价，显示握有筹码者已达成不借券的默契，空方面对此一现实也只能低头。

美国公债周二持稳，因部份买家回到市场，扶助提振财政部标售240亿美元三年期公债的需求，此为本周总计640亿美元公债供应的第一批。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%

* 10年增额公债104/5R ：1.59-1.62%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债持稳，三年期公债标售需求稳健

--美国FED：美联储推迟升息的能力目前“更为有限”--旧金山联储总裁 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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