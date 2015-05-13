台湾债市：10年券殖利率盘初下跌，因美债走势初见回稳

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透台北5月13日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周三盘初下跌。交易员表示，因昨晚美债价格跌势显示回稳迹象，且10年现券104/5筹码集中，空方缺乏施力点。
他们指出，昨晚美国指标10年公债 殖利率先弹后跌，近期连番走空的格局略见回稳，这也让本就具备资金与筹码优势的台债走势更趋稳健。
〞昨天美债死里逃生，但后续还是要看是否就此稳住。〞一位证券商交易员说。
另一银行交易员则认为，相较于美债殖利率的弹升走势，台债近期表现偏强，主要是因为台债具备资金与筹码优势，10年券在1.60%以上即见大型行库承接。
证券商交易员也表示，10年现券104/5近日借券完全没有挂价，显示握有筹码者已达成不借券的默契，空方面对此一现实也只能低头。
美国公债周二持稳，因部份买家回到市场，扶助提振财政部标售240亿美元三年期公债的需求，此为本周总计640亿美元公债供应的第一批。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：1.01-1.03%
* 10年增额公债104/5R ：1.59-1.62%
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债持稳，三年期公债标售需求稳健
--美国FED：美联储推迟升息的能力目前“更为有限”--旧金山联储总裁 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率