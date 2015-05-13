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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 10:23 BJT

《汇市简讯》新西兰央行口头打压本币后，澳元/新西兰元跳涨

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    * 澳元/新西兰元上扬，新西兰元/美元走低，市场消化新西兰央行总裁惠勒的言论
    * 惠勒称，新西兰元处在难以为继且不合理的水准，应进一步下跌 
    * 澳元/新西兰元从略低于1.0800的水准跳升至接近1.0850
    * 新西兰元/美元从0.7500略上方下挫至0.7362
    * 新西兰元/美元在0.7350前方以及0.7510-30之间有买单
    * 澳元/新西兰元回落至1.0825.30
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 白云)

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