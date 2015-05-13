《汇市简讯》新西兰央行口头打压本币后，澳元/新西兰元跳涨

0213GMT * 澳元/新西兰元上扬，新西兰元/美元走低，市场消化新西兰央行总裁惠勒的言论 * 惠勒称，新西兰元处在难以为继且不合理的水准，应进一步下跌 * 澳元/新西兰元从略低于1.0800的水准跳升至接近1.0850 * 新西兰元/美元从0.7500略上方下挫至0.7362 * 新西兰元/美元在0.7350前方以及0.7510-30之间有买单 * 澳元/新西兰元回落至1.0825.30 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 白云)