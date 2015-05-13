港报社评：搭牛市顺风车，慎防错上贼车--星岛日报5月13日

最新一轮牛市令不少散户炒得如痴如醉，部分细价股，近日乘着市场热烈气氛上演过山车加笨猪跳，升跌波幅极度夸张，引起监管机构关注和跟进，炒风稍为收敛，但是还有其他细价股伺机发难，散户面对罔顾企业性质和业绩来投机一博的强大诱惑，要紧记输钱皆因赢钱起，慎防最后由贪变贫。 这一波由内地「狂牛」带旺的港股，其中两个特征，是「引进」了内地散户的炒股作风，不问业绩，只赌起跌，按照一个一个业务板块的概念轮流炒，以及有大量未经历过股灾洗礼的新血，胸口挂上「勇」字一往无前。 这两个月恒生指数由沪港通概念触发，创下七年高位，曾经一天飙升约千点，每日成交额更空前剧增，曾经创下单日二千六百亿元的纪录。 不少「蟹民」得以松绑，不少人为发了财大为兴奋，更加多人是见猎心喜，投放更多资金去炒卖股票，部分人更是抵押物业和透过孖展融资，借钱来大炒特炒。

细价股疯炒亢奋有代价 对短綫炒作以小博大的冒险进取散户，细价股波幅较大，刺激程度和吸引力比稳重型的蓝筹股为高。 对于经历过「大时代」的老股民来说，当股市炒到鸡犬皆升，企业纷纷趁高位配股集资，而细价股更是不问情由禾雀乱飞，由教师、文员、侍应到售货员都心系股票多于正业之际，就很可能是股市见顶回落先兆，如果不懂得走位，就要冒惨遭灭顶的风险。 现时股市未到全面疯狂的程度，不过，无论内地和本港，都出现局部非理性亢奋的现象。内地出现细价股改名潮，不管本身业务是甚么，都把名字改到当炒板块行业来包装出转行概念，果然受到散户追捧，有企业股价甚至在改名后连续两天涨至停板，被交易所要求停牌交代。

证监表关注散户要自保 至于本港，近来接连有流通量不高的细价股大发神威，有企业股价短短几个月竟然飙升逾百倍，之后反覆回落到只及高位的一成，有股民只看价位高低而漠视公司业绩，以为市道牛气冲天，从高位调整了两、三成正好捡便宜货博取反弹，想不到股价会继续跌约九成，不知何日才见家乡。 牛市酿成的亢奋气氛，刺激人们赚「容易钱」的贪欲，造就了大户引诱和鱼肉散户的机会。尤其是内地资金涌进本港市场，炒作气氛更加浓烈，有人甚至戏言，中央盯紧澳门赌场后，内地富人不敢去澳门赌，转移阵地来光顾香港股市这个「大赌场」，这股赌风的投机炒作性质远超踏实投资。 证券及期货事务监察委员会，已经表明会跟进部分股价异动，不过，散户要懂得事先保障自己，待「输钱」后才寻求保障已太迟。不少港人希望能够在牛市中赶搭一轮顺风车，但紧记要带眼识「车」，以免误上贼车而倾家荡产

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