港报社评：强硬反击菲律宾挑衅--文汇报5月13日

菲律宾武装部队总参谋长卡塔庞昨日登上菲非法侵占的中国南沙群岛中业岛，声称该岛是菲律宾领土，扬言要扩建机场跑道和进行大规模开发。中国外交部发言人严厉批评菲律宾是「真正规则破坏者和麻烦制造者」，敦促停止一切侵犯中国主权和权益、影响地区和平稳定的挑衅行动。菲律宾经常制造事端，在南海侵犯中国领土主权。中国在对菲律宾进行外交抗议和谴责的同时，须还以颜色，以强硬的军事行动和经济制裁予以反击，令其知难而退。

中业岛自古以来就在中国版图之内。1946年抗战胜利后，当时的中国政府派军舰「中业号」接收该岛并将其命名为「中业岛」，之后一直有来自台湾的军队驻守，只是在1971年为躲避台风，岛上驻军才撤离。三个月后，菲律宾就乘虚而入，偷偷窃据该岛至今。菲律宾从上世纪七十年代以来，还陆续非法侵占了南沙群岛的马欢岛、费信岛、南钥岛、北子岛、西月岛、双黄沙洲和司令礁等岛礁，非法将部分岛礁宣布为所谓「卡拉延岛群」。

中国对包括中业岛在内的南沙群岛拥有无可争辩的主权。根据确定菲律宾领土范围的一系列国际条约，菲律宾领土从不包括中业岛等南沙岛礁。中方反对菲方武力侵占中国南沙群岛部分岛礁，并将坚定维护国家领土主权和海洋权益。但是，菲律宾当局对中国的警告置若罔闻，每隔一段时间，就会搞一些这样或那样的小动作，企图将窃据的领土「合法化」。昨天发生的事件，就是菲律宾当局耍弄的一连串花招之一。

菲律宾当局之所以胆敢以小欺大、以卵击石，就是甘心充当美国重返亚太战略的马前卒，以为有美国撑腰，就可以在南海问题上为所欲为。但是，中国完全有决心、有能力维护自己的主权和领土完整，不会惧怕任何外力干预。对于菲律宾当局目前的行径，中国不仅要运用外交手段，宣示原则立场、揭露其阴谋，更要采取实质性的反击措施，包括加强对南沙群岛的巡航和实际控制，加快对有关岛屿的开发建设等，并采取经济和其他方面的手段，阻止菲方侵犯中国主权和权益的行动。这样多管齐下，才能更有效地维护中国在南沙群岛的主权和权益。

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