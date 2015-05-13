港报社评：警方踏出另外半步，果断了结误捕事件--明报5月13日

警方错误拘捕智障男子，并一度落案控以误杀罪名事件，新界南总区指挥官吕汉国昨日上午致电港台的Phone in节目做出解释。这是事件发生以来，警方高层首次面对公衆，有积极意义。实际上，吕汉国的说法认同了警方处理此事有不对之处，只是他吝于向当事人及其家人致歉。此事的是非对错明显清晰，若未能果断处理，而让事态持续发酵，实属不智。至昨晚深夜，警方终于踏出另外半步，向当事人表示抱歉，否则的话，事态发展下去，或会陷于更被动景况。

助理处长亲自解画，显示警方摆正态度

警方昨晚发出新闻稿，表示在调查属严重罪行的凶杀案过程中，「为寻求事实真相，为事主及其家属带来不愉快经历，警方表示抱歉」。我们认为，警方的抱歉虽然迟来，但对解决事件有正面作用，也显示新任警务处长接任后，警方对办案过程中的错误，持有正视及反省的态度，未来可望有助改善警方与社会的关系。

警方处理具争议涉警事件，以往多由警察公共关系科人员应对传媒提问；昨早致电港台的吕汉国是助理处长，在警队中级别甚高，由他出面向公衆解释事件，显示警方对此事甚为重视，相信也具有显示诚意的考虑。警方就此事摆正了态度，是值得肯定的转变。

吕汉国的解释和答覆节目主持人的提问，基本上与过去警方发言人的说法相同，即重申有按程序处理，例如发现被捕当事人是智障人士之后，即已通知其家人陪同录口供等。另外，吕汉国强调警方检讨此事，甚至具体指出检视到底是程序不足抑或无按照程序，并透露日后为精神上无行为能力人士录口供时，除了安排家人或监护人等在场外，会检讨是否安排专家协助。由此看来，警方直面此事并谋求改善，在自省方面同样摆正了态度。

过去数日，当事人的家人或一些社会人士要求警方就「误捕误控」道歉，警方当时对此没有回应；昨日上午，吕汉国表示明白和理解当事人与家人的感受，对他们送上祝福，希望他们尽快放下事件，恢复正常生活，云云。吕汉国的说法与警方对道歉诉求置若罔闻相比，反映警方转变了取态，借用佛家的「放下」然后「自在」，也有深意。不过，对当事人及其家人而言，无辜卷入命案，举家折腾了数天，他们期望得到一个公道说法，以抚平受到的无形伤害，要求警方一句道歉，于情于理并不算苛求。当事人与家人心灵平复之后，自然就会放下自在，重过正常生活。

警方发言人以至吕汉国就此事的说法，一直强调已经按程序处理；倘若从通知当事人的家人陪同录口供，那确实按程序办事，只是按程序不等于守规矩。例如警员在录影口供中，尽多引导认罪提问，对当事人不公平；当事人口供纸有完整语句表述，被认为踰乎自闭智障人士的能力，当事人的家人质疑口供有加工编写之嫌。另外，当事人被扣留期间，警方以他未提出要求为由，罔顾其服食药物的需要，而当事人的家人则表示曾经多次提出，警方却不理会。

警方致歉正确，应再公开交代

还有一点很重要的是，当事人被捕翌日，警方带同当事人及其家人到屯门的院舍蒐证，看过录映带及职员证明，遛狗老翁在沙田被人推倒致死当晚，当事人其实在院舍，那是有当事人获派药物、洗澡及吃饭等时间纪录。所以，当事人有最重要的不在场证据，任何受过刑侦训练和稍有经验的查案警员，正常情况下都不应该忽略。此外，即使如警方后来的说法，要找到当日照顾当事人的院舍职员才可作实，可是警方在拘留当事人将近48小时的处理，除了落案控告误杀罪名之外，还有其他选择，例如交保候查等，警方却选择「煮死」当事人，如此偏离正常刑侦操作，最使人费解。

当事人的遭遇，按迄今所知情况，说明他受到不公平对待；严格而言，当事人遭遇的一些情节，甚至可说是欺凌了。自闭智障人士无能力自理，按当事人录口供情况与口供内容，个中有只求「破案」、俗语说「砌生猪肉」的操作和影子，这是最使人忐忑不安之处。

上世纪六七十年代，警队最乌烟瘴气之时，兵匪不分，「差人」的办案手法多旁门左道，今次自闭智障当事人的遭遇，当然不能说旧「差人」借屍还魂，重施故技；不过，今日的现代化专业警队，却对明知不在命案现场的自闭智障人士那么轻易就落案控以误杀罪名，是无心之失抑或有意为之，公衆需要答案。

警方对误拘事件表示抱歉，在争取理解和重塑官民信任踏出重要一步；而警方强调检讨改善，其实是变相承认处理有问题。其实，检讨改善与向当事人及其家人道歉并没有连动关系，警员办案犯错误，侵损了当事人的权益，影响了一个家庭的正常生活，理应先向当事人及其家人道歉。查明事态之后，再向公衆交代和采取补救做法，此举可显示警队的担当和重塑警民良性互动关系的决心。若警方在吕汉国公开回应之后，未能踏出另外半步，果断了结此事，此事或演变成为警队的毒疮，甚至连累政府，就太不值得了。

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