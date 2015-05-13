日本股市：早盘收平，全球债市波动限制风险偏好但日央行买盘予以支撑

“全球市场的不确定性暂时可能仍令日经指数承压，但由于寄望日本 央行对市场疲态提供支撑，下行趋势应受限，”大和证券策略师Takuya T akahashi表示。 周期类股下跌，其中丰田汽车 跌1.21%，日产汽车 跌1.47%，佳能 跌0.55%。 公布财报的企业是关注重点。Daikin Industries 劲扬4.2% ，之前该公司将每股派息从上一财年的30日圆提高至60日圆。 东证股价指数 跌0.34%报1,596.79点，JPX-日经400指数<.JPX NK400>跌0.36%报14,423.27点。(完)