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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 10:44 BJT

日本股市：早盘收平，全球债市波动限制风险偏好但日央行买盘予以支撑

“全球市场的不确定性暂时可能仍令日经指数承压，但由于寄望日本
央行对市场疲态提供支撑，下行趋势应受限，”大和证券策略师Takuya T
akahashi表示。
    
    周期类股下跌，其中丰田汽车 跌1.21%，日产汽车 
跌1.47%，佳能 跌0.55%。
    
    公布财报的企业是关注重点。Daikin Industries 劲扬4.2%
，之前该公司将每股派息从上一财年的30日圆提高至60日圆。
    
    东证股价指数 跌0.34%报1,596.79点，JPX-日经400指数<.JPX
NK400>跌0.36%报14,423.27点。(完)

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