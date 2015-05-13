韩国汇市：韩元兑美元小涨，符合其他亚币走势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月13日 - 韩元兑美元小涨，因德国公债收益率(殖利率)跳涨导致美元兑欧元隔夜下滑。
韩元兑美元 报1,092.7，与其他亚洲货币走势一致。较上一交易日收盘价1,095.8小涨0.3%。
“预计在今日稍晚欧元区国内生产总值(GDP)数据公布之前，韩元将保持波动态势，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。
韩国三年期公债6月合约 涨0.18点，报108.79。
0215GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,092.7 1,095.8
日圆/韩元 9.1201/264 9.1111
韩国公债期货 * 108.79 108.61
韩国综合股价指数 2,112.09 2,096.77
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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