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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 10:46 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小涨，符合其他亚币走势

路透首尔5月13日 - 韩元兑美元小涨，因德国公债收益率(殖利率)跳涨导致美元兑欧元隔夜下滑。

韩元兑美元 报1,092.7，与其他亚洲货币走势一致。较上一交易日收盘价1,095.8小涨0.3%。

“预计在今日稍晚欧元区国内生产总值(GDP)数据公布之前，韩元将保持波动态势，”东部证券外汇分析师Yuna Park称。

韩国三年期公债6月合约 涨0.18点，报108.79。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,092.7 1,095.8

日圆/韩元 9.1201/264 9.1111

韩国公债期货 * 108.79 108.61

韩国综合股价指数 2,112.09 2,096.77

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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