更新版 2-新债招标：中国三年国债结果明显低于预期，地方债定向发行缓供给担忧

* 三年续发国债收益率2.8714%，大幅低于预期

* 获0.5亿元追加认购，最终发行300.5亿元

* 资金利率维持低位，短债需求继续向好

* 地方债引入定向发行缓供给担忧 (新增追加发行结果)

路透上海5月13日 - 中国财政部周三招标续发行的三年期固息国债，中标收益率大幅低于市场预期。交易人士指出，资金面宽松继续支持短债投资需求，而地方债存量置换将引入定向发行，则有助减缓对于后市供给的忧虑。

“很低啊，有点超出预期了，短券和流动性高的个券还是受欢迎，”上海一券商交易员表示。

财政部公告显示，上午招标续发行的三年期固息国债，获0.5亿元人民币追加认购，最终发行300.5亿元；另据业内人士透露，该期债中标收益率为2.8714%，明显低于此前2.94%的市场预测均值。该期债边际中标收益率为2.9186%，投标倍数为2.39倍。

还有交易员提到，地方债部分将通过定向发行，将在一定程度上缓解供给担忧，并推动上午二级市场走好。

多位消息人士透露，经国务院批准，2015年在中国财政部下达的置换债券限额内，将采用定向承销方式发行一定额度的地方政府债券，用于置换部分存量债务，定向发行部分将于8月底前全部完成。此举有助于缓解市场对地方债的供给忧虑并加快存量置换进程。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9941%。此次续发债的标的券150004券 最新报价收益率为2.92%/2.90%，上日尾盘为2.99%/2.95%。

以下为今年以来包括本次招标在内的三年期国债招标明细：

招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注

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5月13日 300 2.8714% 2.94% 2.39 最终发行量待追加结果

4月17日 300 3.2109% 3.20% 1.67

3月25日 200 3.22% 3.22% 2.50

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该期国债为今年第四期 三年期品种的第二次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债具体招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至5月18日进行分销；5月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。