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亚洲 | 2015年 5月 13日 星期三 10:45 BJT

韩国股市：料将录得三周来最大单日涨幅，周期性股票领涨

路透首尔5月13日 - 韩国股市周三料将录得三周来最大单日涨幅，因全球公债收益率上升推动周期性股票上涨。

0215GMT，韩股综合股价指数 涨0.7%至2,112.09点，料将录得4月23日以来最大单日涨幅。

“保险商和炼油厂等周期性股票表现优于大盘，因公债收益率走高推动油价上涨，且导致通胀压力加剧，”大宇证券分析师Han Yo-seop表示。

韩国最大炼油企业SK Innovation 跳涨5%。

以资产规模计的最大寿险企业三星生命 亦大涨5%。(完)

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