韩国股市：料将录得三周来最大单日涨幅，周期性股票领涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月13日 - 韩国股市周三料将录得三周来最大单日涨幅，因全球公债收益率上升推动周期性股票上涨。
0215GMT，韩股综合股价指数 涨0.7%至2,112.09点，料将录得4月23日以来最大单日涨幅。
“保险商和炼油厂等周期性股票表现优于大盘，因公债收益率走高推动油价上涨，且导致通胀压力加剧，”大宇证券分析师Han Yo-seop表示。
韩国最大炼油企业SK Innovation 跳涨5%。
以资产规模计的最大寿险企业三星生命 亦大涨5%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。