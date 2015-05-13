港股业绩：腾讯控股首季净利按年升7%，符合市场预期

路透香港5月13日 - 中国互联网巨头--腾讯控股 周三宣布，今年首季净利按年升7%，基本符合市场预期，受增值服务业务及网络广告收益增长带动。

腾讯在港股收盘后公布，截至3月底止三个月净利为68.83亿元人民币，去年同期为64.57亿，汤森路透SmartEstimate综合11名分析师平均预测为66.04亿元。

期内，该公司的收入按年上升22%至224亿元人民币。

增值服务及网络广告继续增长是腾讯控股盈利增长的动力。期内增值服务业务收入同比增长29%至186.26亿元，受主要游戏及智能手机游戏所推动。网络广告业务收入同比增长131%至27.24亿元，主要受视频广告及移动社交网络效果广告所推动。

腾讯股价今年以来累计涨幅近四成，跑赢大市恒生指数 同期15%的升幅。（完）

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