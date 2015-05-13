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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 16:30 BJT

台湾央行：共发行1,975亿台币存单，存单发行余额增30.5亿

路透台北5月13日 - 台湾央行周三公布，共发行1,975亿台币存单，与今日存单到期金额1,944.5亿台币相较，存单发行余额增30.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,954

91天期 0.93 16

182天期 1.05 5

央行上日发行991亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,990.7亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为195亿台币，累积超额准备为1,653亿台币、加计前期1%的超额准备为3,573亿台币。(完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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