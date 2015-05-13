台湾央行：共发行1,975亿台币存单，存单发行余额增30.5亿

路透台北5月13日 - 台湾央行周三公布，共发行1,975亿台币存单，与今日存单到期金额1,944.5亿台币相较，存单发行余额增30.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,954

91天期 0.93 16

182天期 1.05 5

央行上日发行991亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)9,990.7亿台币。