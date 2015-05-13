《热点聚焦》ETF业者纷纷提高银行信用额度，以防流动性紧缩

撰稿 Ashley Lau/Michael Flaherty 编译 张明钧/陈宗琦/李春喜

路透纽约5月13日 - 规模最大的几家上市交易基金(ETF)业者正提高银行信用额度，以求在市场崩盘时能够有现金能够应对；这些ETF持续将数以10亿美元计的投资人资金投入债市中部分交投冷清的领域。

近期的公司申报文件显示，美国先锋集团(Vanguard Group)、Guggenheim Investments以及First Trust等业者纷纷申请新的银行担保，或提高原有担保的额度。

对于基金产业是否能够在新一波金融危机下承受投资人赎回的问题，美国联邦储备理事会(FED/美联储)及其他美国监管机构均表示关切，也促成了业者采取上述措施。主管机关特别关切固定收益ETF，因为这类ETF往往会投入那些流动性相对较差的市场，例如高收益公司债及银行贷款等。

First Trust的ETF策略师Ryan Issakainen表示，“业者会希望拥有大量赎回时的应变措施，这样才能够在应付赎回时不会严重冲击基础有价证券的流动性。”

First Trust在最近一的公告中指出，信用额度去年底时已经提高到8,000万美元，而2013年初时只有2,000万美元。这个信用额度是由两档ETF及两档共同基金合用，这些基金管理资产总值合计为6.45亿美元。

多德-弗兰克(Dodd-Frank)金融业改革法案实施后，银行业者持续出脱债券持仓，导致固定收益市场流动性下滑。由于可供交易的债券减少，债市若出现剧烈抛盘，则可能导致债券ETF流动性不对称的效应恶化。

美国第二大ETF供应商先锋集团向路透表示，该公司在去年首度申请银行信用额度，目前已取得多家银行总计28.9亿美元的融资工具，将提供给所有先锋集团的基金使用，该公司基金管理资产规模约3万亿(兆)美元。先锋集团称，这项新措施“是为了确保当市场吃紧银行业者本身可能有流动性疑虑时，能够取得可用资金。”

ETF的问题是这样的：当投资者卖出基金股票，而市场上ETF买家不足的时候，一般来说，ETF基金经理需立即卖出基金中的基本持股，以满足赎回的数量。但如果ETF在流动性较低的市场突然遭到抛售，则可能促使基金经理以任何价格出脱持股，导致价格崩跌。在具备信用额度的情况下，基金经理就能应付投资者赎回，同时等待适当时机出售部分持仓。

“这些基金为投资者提供每日甚至盘中的流动性，同时持有难以立即出售的资产，因此使得基金容易遭遇流动性的风险，”美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)3月在德国的一次演说中表示，他直接点名ETF，称它们的规模日益膨胀，同时追踪“流动性相对较小”资产的指数。

这样的情况日益严重，因为投资者不断将资金注入债券ETF，与此同时银行因监管机关施压限制持仓而持续删减债券库存。

债券ETF市场成长图表：reut.rs/1zSRdVG

固定收益ETF的成长也意味着，如今已有更多ETF跨入先前并未涉及的边缘债券市场。汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，自2008年以来，美国挂牌的固定收益ETF管理资产增加将近五倍，到4月底时规模为3,357亿美元。

整体固定收益ETF的成长，促使债券市场某些冷门项目也出现扩张。例如截至4月底，过去三年贷款ETF的资产成长将近五倍，至70亿美元。这其中有许多基金是2008年全球金融危机后才出现，尚未受到范围较大的挤兑的试炼。

**提高信用额度**

就像支付保险费，维持这些流动性的后盾也有其代价。

根据公司文件，因这些信用额度而面临自身储备要求的银行，将收取0.06-0.15%不等的额度费。如果实际动用信用额度，任何金额的借款，都将产生额外的利息。一般来说，这些成本将计入ETF的年度费用比率，由基金投资者承担。

每家公司的借款成本都不一样，但通常是联邦基金利率或调整后的伦敦银行间拆放款利率(Libor)之中较高者，再加上双方协商好的利差。

多数基金经理人称，信用额度的扩大与他们基金资产的增长相匹配，但也可以藉此消除监管机构的担忧，因为关于资产管理公司是否被归入具有“系统”重要性金融机构的问题，使它们受到愈发严格的监管。

以美国先锋集团为例。该公司3月在给金融稳定监管委员会(FSOC)的信函中提及了已经取得承诺的信用额度，并指出这是该公司防范流动性风险的一项措施。

全球最大ETF管理公司--贝莱德 发言人Melissa Garville称，贝莱德没有为旗下债券基金开立信用额度，因为该公司不交易流动性较差的债券产品。但贝莱德为部分新兴市场股票ETF开立了信用额度，作为在“规模较小市场交易时方便结算的备用资金。”

排在贝莱德和先锋集团之后的第三大ETF提供商--道富银行 ，以及景顺 旗下、排名第四的PowerShares，均为各自的优先贷款ETF开立了信用额度。仅道富银行的优先贷款ETF就享有1亿美元专用信用额度，而该公司的总信用额度为3亿美元。

其他ETF公司也扩大了信用额度，其中包括位于纽约的Guggenheim，以及位于达拉斯的Highland Capital。Highland首席产品策略师Ethan Powell表示，该公司去年10月将信用额度扩大了五倍至1.5亿美元，部分因为一位大投资者希望对该公司应对潜在的大规模赎回的能力“感觉更放心一些”。

“为了满足那位投资者的要求，我们扩大了信用额度规模，”Powell说。“我们预计不会动用，而是更多的作为风险防范措施。”(完)