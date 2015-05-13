中国汇市：人民币早盘小涨交投寡淡，市场预期稳定短期料延续横盘

路透上海5月13日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小幅走高，中间价小幅反弹紧跟国际美元走势 。交易员表示，市场焦点集中在利率上，对汇率预期稳定一致，交投寡淡，打破目前平衡需待中国经济企稳或美联储加息等重大事件刺激。

他们并称，人民币汇率靠中间价拉着，中间价则跟随美元指数波动，无明显信号指引；当前中国经济数据表现不佳，资金面宽松的局面已是常态，这些都不支持人民币走强。

“一致预期让人民币波幅非常窄，现在各方都缺乏打破当前格局的意愿。”一外资行交易员表示，“这种状况可能还得延续，除非中国经济出现企稳迹象，或者美联储加息落地了。”

北京时间11:28，人民币兑美元即期报6.2059元，上日收报6.2092元。今日人民币兑美元中间价 为6.1123元，上日中间价为6.1155元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三亚洲时段早盘继续保持温和跌势，兑英镑跌势尤为明显，英镑在乐观英国数据的激励下升至五个月高点。如果今日稍晚将要公布的美国零售销售数据令人失望，市场对美元的态度将更趋保守。

中国央行允许地方债纳入中央国库和地方国库现金管理抵押品范围，前述外资行交易员认为，该消息对外汇市场不会产生直接影响，但会通过资金面影响掉期来最终影响汇率，当然短期内还看不出。

为解决地方债置换问题，三位消息人士周二透露，中国将允许地方债纳入中央国库和地方国库现金管理抵押品范围，并将允许地方债纳入央行SLF(常备借贷便利)，MLF(中期借贷便利)和PSL(抵押补充贷款)的抵押品范围。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2495/6.2545，上日尾盘为6.256。

北京时间11:28，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2046/6.2052元，上一交易日尾盘报6.209元。